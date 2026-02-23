¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ¤È¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´Æ£µÁÏ¯¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSGC presents Ä¹Ìîµ×µÁ El Dorado¡Á¿·¡¦²«¶â»þÂå¡Á¡×¡ÊËè½µÆüÍË 8:00¡Á8:30¡Ë¡£Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë½éÄ©Àï¡ª Ä¹Ìî¤µ¤ó¤Î¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢Ä¹Ìî¤µ¤ó¼«¿È¤â¥ê¥¹¥Ê¡¼¤â¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³Ø¤Ó¡×¤òÃµµá¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò³Ø¤Ó·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡ª 2