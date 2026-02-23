リンクをコピーする

◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）◆クリストフ・ルメール騎手２１年（カフェファラオ）以来、通算３勝目。Ｇ１は２５年天皇賞・秋（マスカレードボール）以来、１２年連続通算５８勝目。重賞は２１日のダイヤモンドＳ（スティンガーグラス）に続く今年５勝目、通算１７５勝目。◆木村哲也調教師昨年に続き通算２勝目。Ｇ１は２５年エリザベス女王杯（レガレイラ）以