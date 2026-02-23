ブルージェイズの岡本和真内野手が２２日（日本時間２３日）、敵地レッドソックス戦のオープン戦遠征メンバーから外れ、キャンプ地のフロリダ州ダンイーデンで、ライブＢＰで２打席に立つなどした。外野の球拾いをした関係者家族の少年３人組の１人が着ていたのは、巨人時代の岡本Ｔシャツ。胸にＴＯＫＹＯ、背中に「２５」。フロリダのキャンプ地で、少年が巨人・岡本のＴシャツを着て球拾いをしていた。ネット裏からライブＢ