「可愛すぎる鳶職人」とSNSでバズった美女は、なぜ鳶職人になったのか。過酷な道を選んだ真の理由が明かされた。【映像】スザンヌ似と話題「可愛すぎる鳶職人」と呼ばれる現在の姿2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』内のコーナー『のぞき見！隣のママ』では、福岡県で建設会社を経営する31歳のママ・優希さんの仕事現場に密着。優希さんは2人の娘を育てる母親でありながら、現場を仕切る2代目社長としての顔も持っている。3