２月22日に開催されたプレミアリーグ第27節で、遠藤航（怪我で離脱中）が所属する６位のリバプールが、残留ラインぎりぎりの17位に沈むノッティンガム・フォレストと敵地で対戦。１−０で接戦を制し、公式戦３連勝を果たした。タイムアップ直前に“正真正銘の決勝点”が生まれた。89分、アレクシス・マカリステルが相手のクリアを身体に当ててゴールにねじ込んだ。均衡を破ったかと思われたが、腕に当たったとしてハンドが取ら