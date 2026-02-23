◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック 閉会式(大会17日目/現地22日)世界遺産の円形劇場「アレーナ・ディ・ヴェローナ」で行われた閉会式。選手団が入場し、ダンスやトランポリンを駆使したパフォーマンスが行われた後、クロスカントリー50kmクラシカルの男女の表彰式が行われました。男子はノルウェー勢が表彰台独占。銅メダルはエーミル イベシェン選手、銀メダルがマルティン レブストレム ニーエンゲット選手、そして金メ