「令月Ｓ」（２２日、阪神）好位外めを手応え良く運んだ１番人気のコンクイスタ（騸６歳、栗東・吉岡）が、直線を迎え鞍上のゴーサインにググッと反応。力強く後続を突き放してオープン２勝目を飾った。松山は「枠も良く、スタートも決めてくれて砂をかぶることなく運べた。強かった」と相棒をねぎらった。吉岡師は「スピードがあって千二にも対応してくれた。パドックや返し馬、ゲートも落ち着いていた。もまれると