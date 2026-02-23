¡þÁÔ¹Ô»î¹ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3¡½13»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê2026Ç¯2·î22Æü¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë»ø·â¤Á¤«¤éÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡ª¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï22Æü¡¢WBCÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£½Õ½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ë¡Ö9ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿ºûÀîµÈ¹¯³°Ìî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬ÂÇÎÏ¤ÇÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£2²ó¤Ë±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Á°ÂÇ¤·¡¢2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¤¿¡£Ë­¿Ã½¨µÈ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤¬Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¡È¥®¡¼¥¿2À¤¡É¤¬¡¢¼«¿È½é¤Î³«Ëë1·³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê