◇壮行試合ソフトバンク3―13侍ジャパン（2026年2月22日サンマリン宮崎）ソフトバンクの「慶応コンビ」が侍ジャパンを相手に存在感を示した。1番で起用された柳町は2回に曽谷（オリックス）から遊撃内野安打で出塁すると、5回には宮城（オリックス）の直球を左前打。ここまで紅白戦で無安打だったが、最高出塁率のタイトルを昨季獲得したヒットメーカーの本領を発揮した。小久保監督も「タツル（柳町）もやっと実戦初ヒ