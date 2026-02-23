¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¾Éô¤Î¥ê¥Ó¥¦¤ÇÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¡¢23ºÐ¤Î½÷À­·Ù»¡´±¤¬»àË´¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢22Æü¿¼Ìë¡¢¥ê¥Ó¥¦Ãæ¿´Éô¤Ç2ÅÙ¤ÎÇúÈ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅ¹¤Ë¿¯Æþ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥´¥ßÈ¢¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÇúÈ¯Êª¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌó15Ê¬¸å¡¢µßµÞÂâ¤Ê¤É¤¬ÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³