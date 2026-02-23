お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの吉田敬が、25日にABCテレビで放送されるトーク番組『これ余談なんですけど・・・』(毎週水曜23:10〜24:17)に出演する。『これ余談なんですけど・・・』(C)ABCテレビかまいたちの山内健司・濱家隆一とスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」を楽しむ同番組。25日の放送には、吉田、鈴木拓(ドランクドラゴン)、板倉俊之(インパルス)、蓮見翔(ダウ90000)、ゆうちゃみが出演