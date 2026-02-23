¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼»²²Ã¤â¡Ä¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¼ÂÀï·Á¼°¤Î¡Ö¥é¥¤¥ÖBP¡×¤È¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ä¸½ºß¤ÎÄ´À°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡½¡½º£Æü¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤¿¡£º£¸å¤Î¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î²áÄø¤Ï¡©¡Ö¤Þ¤º2¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç