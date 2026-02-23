µÒ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÍ×µá¤äË½¸À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡É¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë½¾¶È°÷¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºë¶Ì¸©¤Î40ÂåÃËÀ­¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤ÊÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£Å¹¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¶ì¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¼­¤á¤µ¤»¤í¡ªÇ¯²¼¤Î¥¯¥»¤ËÀ¸°Õµ¤¤À¡×¤·¤«¤â¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ã¤¦¿Í¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢Ê£¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£