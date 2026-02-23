昨年１１月下旬に出版された写真集「吉永小百合」（世界文化社）の重版がこのほど決まった。重版を記念した吉永直筆サイン本の予約（店舗限定で有隣堂書店／大垣書店）も始まったばかりだ。この写真集は一冊が２万５０００円（税込み）という価格の点でも話題に。写真家・篠山紀信氏が１９７２年から９５年にかけて撮影した写真群から珠玉のショットがセレクト。そして「朝を呼ぶ口笛」（１９５９年）に始まり、「てっぺんの向