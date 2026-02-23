ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、初出場の１７歳、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得した。中井が所属する「ＭＦアカデミー」は、創設から５年の新しいクラブ。スケートリンクを管理する会社が運営する珍しいクラブだ。中井は２０２１年、千葉の三井不動産アイスパーク船橋で開校した「ＭＦアカデミー」の１期生として参加。同アカデミーは、２００４年全日本選手権２位の実績を持つ中庭健