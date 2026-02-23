なにわ男子の藤原丈一郎（３０）が２２日、「第１４回大阪マラソン」（報知新聞社後援）でフルマラソンに初挑戦した。大阪府庁前から大阪城公園までのなにわ路４２・１９５キロを４時間５０分１４秒で完走。「最高！走り切れるかなという恐怖心もあったけど、沿道の声援が本当にパワーになった。ゴールした瞬間の景色は一生、忘れられない」と充実感たっぷりの笑顔をはじけさせた。３０キロ付近で「足がつった」というアクシ