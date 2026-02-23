◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本１３―３ソフトバンク（２２日・ひなたサンマリンスタジアム宮崎）第１０回は、自身初のＷＢＣ出場となる阪神・坂本誠志郎捕手（３２）。この日のソフトバンク戦でも、３回にチーム１号、自身の侍ジャパン初アーチとなる２ランを左翼ポール際に運んだ。徹底したデータ分析に加え、類いまれな観察眼と洞察力を兼ね備える「侍の頭脳」は、世界一になった前回大会を回顧。“胴上げ