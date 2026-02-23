ＷＥＳＴ報知では、第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の注目選手を「この選手イイじゃん」と題し、随時、紹介する。第１回は、２年連続４度目出場の滋賀学園・土田義貴と伴田（ばんだ）蒼生の両投手（ともに２年）。そろって土田の兄・悠貴投手（３年）の背中を追って成長した。“三角関係”の両輪が、憧れの甲子園にデビューする。兄と同じユニホームでの夢舞台を前に、滋賀学園の左のエース土田は「