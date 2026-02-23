◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル、良）今年最初のＧ１、第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１は２２日、東京競馬場で行われ、２番人気のコスタノヴァ（ルメール）が史上３頭目の連覇を飾った。初ブリンカーを着用し、発馬難を克服。先に抜け出そうとした３番人気のウィルソンテソーロ、１番人気のダブルハートボンドを外から鮮やかに差し切り混戦を断った。王者の貫禄を見せつけ、プ