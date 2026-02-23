“門別２世”が関東の名門から聖地を目指す。日高門別中の最速１３８キロ左腕・竹内樹生投手（３年）が、２０２４年センバツ甲子園優勝の健大高崎（群馬）に合格。ファイターズジュニアのエースとして神宮を沸かせた怪物左腕は、馬産地としても有名な地元を旅立ち、甲子園のスターに駆け上がる。仙台育英、横浜、東海大相模、慶応など、名だたる強豪校から誘いを受けた竹内。熟考の末に同じ道産子の石垣元気投手（ロッテ１位）