２０２３年の前回ＷＢＣ侍ジャパンを世界一に導いた日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、６４）が、２２日（日本時間２３日）ドジャースとホワイトソックスがスプリングトレーニングを行っている米アリゾナ州グレンデールで、メディアに応対した。日本ハム監督時代に大谷と師弟関係だった栗山氏は１９日に宮崎の侍ジャパンの強化合宿を訪問。２１日（同２２日）に同州テンピで開催されたドジャースと