ミラノ・コルティナオリンピック™、フリースタイルスキー・男子スキークロス決勝（日本時間21日）で、日本勢初の決勝進出を果たした古野慧（26、U-NEXTホールディングス）が大健闘も3位と0.08秒差の4位。悲願のメダルにあと一歩届かなかったが、最後まで力を振り絞った。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新メダルまでわずか“0.08秒”。ゴール直後、