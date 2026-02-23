ミラノ・コルティナオリンピック™の閉会式が始まっています。17日間にわたって熱戦が繰り広げられた大会が幕を下ろします。記者「オリンピックの閉会式は、世界遺産になっている古代ローマ時代の円形闘技場で行われます」ミラノ・コルティナオリンピックの閉会式は、イタリア北部のベローナで日本時間の午前4時半から始まりました。今大会で日本が獲得したメダルは、冬季オリンピックとしては過去最多となる24個、金メダルも