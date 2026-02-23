ºäËÜ¤Ï¥¨¥­¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â´Ñ½°¤òÌ¥Î»¤·¤¿(C)Getty Images¥ß¥é¥Î¤ÎÉ¹¾å¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î21Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥¯¤Î¾å¤Ç°µ´¬¤Î±éµ»¤òÈäÏª¡£Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ½÷»Ò¥¨¡¼¥¹¤Î¸ÞÎØ¥é¥¹¥È¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ´°÷¤¬¸ÞÎØ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç°ì½ï¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡ÄºäËÜ²Ö¿¥¤¬¼«»£¤ê¤·¤¿1Ëç