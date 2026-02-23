ロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんが17日に亡くなっていたことを23日、公式サイトが発表した。56歳だった。◇◇◇真矢さんと初めて会ったのは、芸能記者になる前だった。趣味のゴルフを教えてもらっていたゴルフプロが、真矢さんにも教えていた。そのプロが主催するコンペに参加した際に会ったのが、初めてだった。そのプロは08年に亡くなったラウドネスのドラマー樋口宗孝さんにも教えていた。