◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）竹丸はいいね。自分の力を信じて思い切って腕を振っているから、ストレートのキレがいい。スライダー、チェンジアップの精度やコントロールは、いまいちだし、相手打者もまだオープン戦が始まったばかりで簡単に打ったり、空振りをしてくれることを差し引いても、この日投げた先輩たち、則本、田中将と比べても一番しっかりとしたボールだった。開幕までに、どんな起用法をしてい