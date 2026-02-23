◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人の田中将大投手（３７）が２２日、今季初実戦となる中日とのオープン戦（北谷）に２番手で登板し、２回をわずか１６球で完璧に抑えた。先発ローテ入りへ、初実戦から順調な滑り出しを見せ「ここまで本当に全て順調にきていると思います」と白い歯を見せた。力強い直球で押し込んだ。２―０の３回から楽天時代の後輩でもある則本からバトンを受けてマウンドへ。最速１４６キロ