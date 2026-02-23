ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２２日（日本時間２３日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ地で二刀流調整を行った。まずは投手としてライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板。今キャンプ２度目の実戦形式のマウンドでは、ベッツ、フリーマンから三振を奪うなど、２イニングを想定して３３球を投げ、安打性の当たりは２本のみで２三振を奪った。その後はフリー打撃で打席に立ち、３５スイングで５本が柵越えだった。練習