JRA現役唯一の1000勝調教師・国枝師が送るシックスペンスは逃げたが9着。定年前（3月3日）のラストG1を飾ることはできなかった。鞍上の戸崎は「力まず走れていたのですが、終始左に傾くようなところがあり、そこが少し気になりました」と無念の表情。国枝師は「あの形だと息が入らないかな…。コンディションは良かったけどね」とサバサバ振り返った。所有するキャロットクラブは公式サイトで、同馬は田中博厩舎に転厩すると発表