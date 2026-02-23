LDH½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÌ´¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤Ç¿Ê¤àÆ»¡ÊOne Way Road¡Ë¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù ©ABC¥Æ¥ì¥Ó 2·î23Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØRising Sun ～¸åÌá¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤One Way Road～¡Ù¤Ï¡¢FANTASTICSÊÔºÇ½ª²ó¡£¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëFANTASTICS¤Îº£¤Î»Ñ¤ò