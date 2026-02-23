[2.22 プレミアリーグ第27節 トッテナム 1-4 アーセナル]プレミアリーグは22日、各地で第27節を開催。トッテナムとアーセナルの199回目となったノースロンドンダービーは1-4でアーセナルが快勝した。2026年に入り、未だプレミアでの勝利がなく、16位と低迷中のスパーズ。トーマス・フランク監督が解任となり、新監督にイゴール・トゥドール氏を招聘。このビッグマッチが初陣となる。一方の首位アーセナルもリーグ戦2試合連続ド