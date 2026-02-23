³ÚÅ·¤Ïµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£µð¿Í¤Ï¿ÈÄ¹2¥á¡¼¥È¥ë1¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£ºå¿À¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë¿·ÀïÎÏ¤Î¥â¥ì¥Ã¥¿¤¬ÂÐ³°»î¹ç½éÅÐÈÄÍ½Äê¡£ÆÈÆÃ¤Êµ°Æ»¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÃíÌÜ¤À¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¤Î±×ÅÄ¤¬ÃæÆüÀï¤ÇÅÐÈÄÍ½Äê¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£22Æü¤Ë¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿ºûÀî¤éÌî¼ê¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ¡£