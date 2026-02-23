◇大阪マラソン（2026年2月22日大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）24年大会覇者の平林清澄（23＝ロジスティード）が2時間6分14秒で日本人最高の5位に入り、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月）の出場権を獲得した。MGC切符は他に23年世界選手権代表の山下一貴（三菱重工）が6位で、7位の竹井祐貴（JR東日本）、8位の浦野雄平（富士通）、10位の合田椋（安川電