2026年のG1戦線が幕を開けた。「第43回フェブラリーS」が22日、東京競馬場で行われ、2番人気コスタノヴァがゴール前の追い比べを制してG1・2勝目。21、22年のカフェファラオ以来4年ぶり、史上3頭目の連覇を果たした。鞍上のクリストフ・ルメール（46）は15年から12年連続のG1勝利となった。ディフェンディングチャンピオンが意地を見せた。ゴール前は実績馬同士の力比べ。内ダブルハートボンド、中ウィルソンテソーロに外から