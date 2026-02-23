◇練習試合ロッテ18―0韓国・ハンファ（2026年2月22日糸満）育成選手で唯一1軍キャンプに抜てきされたロッテの松石が猛アピールに成功した。韓国・ハンファ戦に「1番・遊撃」で出場し、初回に投手強襲安打を放つと止まらない。あと本塁打でサイクル安打という7回の第6打席では、西岡チーフ打撃兼走塁コーチに狙っていいかを確認。空回りして投ゴロに終わったが、4安打3打点1四球で大勝に貢献した。勝負の3年目。背番号