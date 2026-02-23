◇オープン戦巨人3―0中日（2026年2月22日北谷）さすがの投球だ。巨人の田中将大も則本昂大と同じく2回完全投球で1奪三振。今季初の実戦マウンドでの快投に「前回（16日）のシート打撃の登板よりもいいボールが増えたと思う。自分の感覚としてもなかなか良かったんじゃないかと思います」とうなずいた。最速146キロだった直球に加え、スライダーやカーブ、スプリットを満遍なく使い、シーズンモードで制球も安定していた