◇オープン戦巨人3―0中日（2026年2月22日北谷）巨人の楽天日本一コンビが、中日とのオープン戦でパーフェクトリレーを演じた。移籍後初対外試合となる則本昂大投手（35）が先発で2回無安打無失点、2奪三振。2番手の田中将大投手（37）は2回無安打無失点、1奪三振で、共に打者6人で片付けた。13年日本シリーズ第7戦は継投で楽天を日本一に導き、合わせて日米通算320勝の両右腕が最高の滑り出しを見せた。プロ14年目のベ