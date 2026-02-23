ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は22日（日本時間23日）、閉会式が行われ、17日間の熱戦に幕が下りた。日本選手団は、開会式と同じく日本国旗と、イタリア国旗のフラッグを手に入場。X上のファンから喝采が起きた。フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組ら日本選手団の入場。開会式と同じく、日本とイタリアのフラッグを持って入場。楽しそうに手を振っていた。「開会式と同じく、