◆オープン戦中日０―３巨人（２２日・北谷）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が２２日、初のオープン戦で０封デビューを飾った。中日相手に２回を投げて無安打無失点、１四球３奪三振。対外試合は１５日の広島との練習試合と合わせ２戦無失点。１１日の紅白戦も含めれば実戦は３登板、５イニング連続無失点となった。「ゼロで終わりたいというのは毎イニング思っている。ここまでいい感じで来ている」