「大阪マラソン」（２２日、大阪府庁前〜大阪城公園）男子は、２０２４年大会を当時の初マラソン日本最高記録で制した平林清澄（２３）＝ロジスティード＝が２時間６分１４秒で日本人トップの５位となり、２０２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月）の出場権を獲得した。イブラヒム・ハッサン（ジブチ）が２時間５分２０秒の大会新記録で優勝。２時間６分１８秒で６位に