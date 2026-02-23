¹ñ»Þ±É»Õ¡Ê70¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙÅìµþ¶¥ÇÏµ­¼Ô¥¯¥é¥Ö¾ÞÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£JRAÄÌ»»1121¾¡¡¢JRA¡¦G1¡¦22¾¡¡Ê¤¤¤º¤ì¤â22Æü¸½ºß¡Ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¤Þ¤¿Àä¤¨¤º¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ»Þ»Õ¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¸ùÀÓ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤äÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Ë»ä¤â»²²Ã¤Ç¤­¤¿¤³¤È¤¬À¨¤¯¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¤·