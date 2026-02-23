冬の小倉名物ハンデG3「第60回小倉大賞典」は22日、16頭で争われ、4番人気タガノデュードがキャリア26戦目で重賞初制覇。古川吉洋（48）＆宮徹師（65）のコンビでは97年阪神3歳牝馬S（アインブライド）、25年中日新聞杯（シェイクユアハート）に続く3度目の重賞制覇となった。直線、追い比べで闘志に火がついた。逃げ粘るケイアイセナを最後のひと伸びで捉え、首差で勝利。古川吉にとってはJRA通算600勝（史上88人目、現役34人