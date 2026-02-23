「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６宮崎侍ジャパン１３−３ソフトバンク」（２２日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）意外な男のバットから今年の侍ジャパン１号が、飛び出した。強烈な一発で“虎祭り”を彩ったのは、坂本誠志郎捕手だった。「８番・捕手」でスタメン出場し、迎えた４点リードの三回無死一塁の場面。上茶谷の直球を完璧に捉えると、豪快に左翼ポール際に２ランをたたき込み、スタンドを大いに沸かせ