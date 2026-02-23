リウと喜びを分かち合い、ハグをする中井(C)Getty Imagesライバルでありながら互いを想い合い、敬意を示し合う姿が目に付いた大会だった。現地時間2月19日に女子フリーが終わったミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート種目だ。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーンショートプログラム3位からの逆転で、アリサ・リウ（米国）が金メダルを掴んだ女子シングルスにあって頻繁に目撃さ