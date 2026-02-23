なにわ男子の藤原丈一郎（３０）が２２日、大阪市内で行われた「大阪マラソン２０２６」に出場し、４時間５０分１４秒で完走。初マラソンで堂々の“サブ５”を達成した。大会アンバサダーを務めるコブクロの小渕健太郎（４８）も４時間１０分４６秒で完走した。両手を大きく広げ、満面の笑みでゴールゲートをくぐった藤原。周囲のランナーと会心のハイタッチを交わした。人生初のフルマラソン挑戦。４２・１９５キロを走りき