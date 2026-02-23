大谷は「55本しか打ってない。サイ・ヤング賞も獲ってない」2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で野球日本代表「侍ジャパン」の監督を務めた栗山英樹氏（日本ハムCBO）が22日（日本時間23日）、ドジャースのキャンプ施設で取材に応じた。大谷翔平投手への思いを語った。栗山氏は19日、宮崎で行われている野球日本代表「侍ジャパン」の合宿を訪問。ナインを激励していたがすぐに渡米し、前日21日（同22日）はド