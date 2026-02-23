女優の藤原紀香（54）は22日、自身のインスタグラムを更新し、自宅のキャットタワーを披露した。2月22日は「猫の日」とあり、藤原は愛猫・まー之助くんの姿を投稿し「2月22日ニャンニャンニャンの日でしたね」と書き始めた。また「我が家のキャットタワーは、夫が以前参加させていただいたペットライン『懐石』新プロジェクト発表会のご縁から届いたものその名も『A Cat Tree Wall』」と紹介。「高さ約2メートル。高品質の