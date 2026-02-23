「オープン戦、ヤクルト１−１２阪神」（２２日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）矢のような送球が本塁へ送られ、審判が声高らかにアウトをコール。スタンドがどよめく中、阪神・高寺望夢内野手は涼しい表情でベンチへ戻った。「タイミングがアウトだったんで、しっかりラインだけ合わせました」。好返球でチームを救った。三回だった。２死二塁のピンチで、岩田の放った右前打に素早く反応。スムーズな握り替えから本塁へ