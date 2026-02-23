◇オープン戦阪神12―1ヤクルト（2026年2月22日浦添）シート打撃、紅白戦でアピールを続ける男・阪神の元山は5回の守備から出場。6回の打席で吉村から右前打を放った。相手のヤクルトはプロ入りから23年まで3年間在籍した古巣。「同じリーグでペナントで戦うこともあるので。僕の印象も嫌なイメージにしていけたらという思いで打席に立った」と振り返り「相手がどう感じたかわからないけど、自分のしたいことはちょっと