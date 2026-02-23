「２軍練習試合、阪神２−４エナジック」（２２日、うるま市具志川野球場）昨年１０月に「右尺骨骨折観血的手術」を受けた阪神・栄枝裕貴捕手（２７）がエナジックとの練習試合で約４カ月ぶりに実戦復帰した。攻守で存在感を示し、平田２軍監督も絶賛。本格復帰へ大きな一歩を踏んだ。５番・捕手でスタメン出場した栄枝は、不安定な立ち上がりの先発・早川を「悪いなりに抑える方法を考えるのが大事」と助言しながら、懸命に